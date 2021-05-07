В Германии назвали две разработки, которые позволят России сохранить статус сверхдержавы

Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" позволят России сохранить статус сверхдержавы и суверенитет. Такое мнение высказал эксперт немецкого издания Focus Томас Егер.

По его словам, "Посейдон" и "Циркон" являются адекватным ответом на создание Америкой отдельного рода космических войск и на решение Китая запустить в космос собственную станцию, что могло подкосить Россию как сверхдержаву. Однако же из-за модернизации "потенциала стратегического устрашения" статус-кво удалось сохранить.

Например, благодаря "Посейдону" РФ может абсолютно внезапно обрушить на своих врагов радиоактивное цунами прямиком из глубин океана, отмечает эксперт. Да и отсутствие у других стран средств для перехвата гиперзвуковых ракет "Циркон" также заставляет их задуматься, а стоит ли шутить с Москвой.

"Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики", — заключил Егер, отмечая, что эти два вида оружия позволят России обеспечить своё влияние в мире и не допустить втягивания в возможный конфликт между США и Китаем.

Напомним, ранее генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ) Андрей Дьячков заявил, что ракеты "Циркон" выведут ВМФ РФ на новый уровень. По его словам, корабли с таким вооружением ещё долгое время будут выполнять роль основной составляющей всех военных флотов мира.

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