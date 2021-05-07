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Россияне в марте установили рекорд по количеству взятых микрозаймов

Число выданных в начале весны займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% — в годовом.

7 мая 2021, 09:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россияне установили в марте рекорд по количеству взятых микрозаймов — 2,35 миллиона единиц. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

В начале весны количество выданных займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% — в годовом выражении. Сумма же среднего займа уже третий месяц стоит на одной отметке — 13,1 тысячи рублей, что, однако же, не помешало общему объёму выдач вырасти за март на 17,3% и впервые достичь отметки в 31 миллиард рублей.

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Ещё один рекорд был установлен и в "плохой" задолженности. В начале весны число просроченных займов увеличилось на 1,8% — до 5,4 миллиона единиц, а их объём — на 5,3% — до 61 миллиарда рублей.

Ранее Лайф писал о том, как не переплатить при оформлении микрозайма. Следует изучить все аспекты договора и историю организации, прежде чем брать кредит.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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