США выделят Украине 2 миллиона долларов на "развитие науки" в стране

Госдеп США планирует выделить Украине 1,9 миллиона долларов на реализацию инициативы под названием "Глобальные инновации посредством науки и техники" (GIST). Об этом сообщает RT со ссылкой на грант с этой информацией.

"Цель этого соглашения о сотрудничестве — задействовать данную инициативу для усиления потенциала украинских инноваторов и предпринимателей в научно-технической сфере, а также укрепления инновационных экосистем, в которых они работают", — уточняется в документе.

В Госдепе добавили, что эта инициатива направлена на выявление самых талантливых граждан Украины, а также на популяризацию и укрепление роли "американских и научных ценностей" — принципиальности, этичности и прозрачности.

Ранее сообщалось о том, что США изучают варианты дополнительной военной помощи Украине. Киев ранее запросил у Вашингтона системы ПВО и противоснайперское оборудование.

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