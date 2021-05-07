Белоруссия разработала собственную вакцину от коронавируса
Александр Лукашенко поручил учёным создать её в конце марта.
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Белоруссия разработала собственную вакцину от коронавируса. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.
"В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", — приводит слова Лукашенко БелТА.
Белорусский лидер напомнил, что когда только объявлялось о планах разработать вакцину, то критики утверждали, что это невозможно.
Вместе с тем политик отметил, что невозможно предугадать, будут ли нынешние вакцины эффективны в будущем, ведь коронавирус меняется, появляются всё новые штаммы.
"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", — сказал президент.
Напомним, в конце марта Лукашенко поручил белорусским учёным создать "самую лучшую" вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки. Тогда глава государства отметил, что в стране уже "кое-что знают" о подобных препаратах.
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