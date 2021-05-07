"Сняли шкуры и сбросили в море": Озвучена наиболее вероятная причина гибели нерп в Дагестане

Наиболее вероятной причиной массовой гибели нерп на побережье Каспийского моря в Дагестане являются рыболовные тралы, в которые попали животные. Такую версию озвучили в Министерстве природы РФ.

"Скорее всего, тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море", — сообщается в телеграм-канале министерства.

По последним данным, на берегу было обнаружено 170 тушек погибших животных. Все они являлись молодыми особями каспийской нерпы возрастом до двух лет. Глава Минприроды Александр Козлов назвал ситуацию вопиющей.

"Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных. Почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством!" — заявил Козлов.

Напомним, видео с мёртвыми тюленями появились в соцсетях накануне. А с начала декабря прошлого года на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мёртвых каспийских тюленей.

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