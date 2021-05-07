Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства
Среди 5000 рассмотренных вариантов зарплаты нередко превышают планку в 100 000 рублей.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Изучив более 5000 вакансий, аналитики сервиса "Работа.ру" рассказали о предложениях работы в сфере производства, где выплачивают самые большие зарплаты. Результаты изучил RT.
Так, в Санкт-Петербурге готовы платить до 200 000 рублей начальнику производства. В Омске одна из строительных компаний предлагает потенциальному начальнику участка до 175 000 рублей.
130 000 рублей готовы выделять инженеру-проектировщику систем энергоснабжения в Москве. Эти же деньги выплатят электрогазосварщику в Амурской области. В Республике Адыгея директор завода может получить от 120 000 рублей. До такой же суммы в Новосибирске будут платить столяру-мебельщику.
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