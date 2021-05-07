Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства

Среди 5000 рассмотренных вариантов зарплаты нередко превышают планку в 100 000 рублей.

7 мая 2021, 10:30
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Изучив более 5000 вакансий, аналитики сервиса "Работа.ру" рассказали о предложениях работы в сфере производства, где выплачивают самые большие зарплаты. Результаты изучил RT.

Так, в Санкт-Петербурге готовы платить до 200 000 рублей начальнику производства. В Омске одна из строительных компаний предлагает потенциальному начальнику участка до 175 000 рублей.

130 000 рублей готовы выделять инженеру-проектировщику систем энергоснабжения в Москве. Эти же деньги выплатят электрогазосварщику в Амурской области. В Республике Адыгея директор завода может получить от 120 000 рублей. До такой же суммы в Новосибирске будут платить столяру-мебельщику.

Россияне назвали самые обделённые зарплатой профессии

Россияне назвали самые обделённые зарплатой профессии

Ранее был составлен рейтинг необычных вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1