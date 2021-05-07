"Сердце колышется даже": Зрители восхитились репетицией Парада Победы

Москвичи восхитились репетицией Парада Победы. Видео © LIFE

Прошедшая в Москве генеральная репетиция парада в честь 76-летия Победы вызвала восторг среди зрителей, сообщает телеканал "360".

"Волнительно. Сердце колышется даже. Семьи у нас коснулось. У меня дедушка служил, бабушка — герой трудового фронта. Мне так хочется всё это ощутить и посмотреть. Чувства переполняют", — рассказала одна из зрительниц репетиции Маргарита Самарская.

Посмотреть на военных специально приезжали даже из других городов. Например, Яна Степанова и её сын Глеб прибыли из Краснодара. Мальчику очень хотелось посмотреть на то, как проезжает военная техника. Он рассказал, что читал про Великую Отечественную войну и его поразило, как люди защищали родной край.

Также репетицию посетил участник множества парадов Победы, полковник, заслуженный артист РСФСР Николай Пономарёв. Он напомнил, что самое главное — помнить всех тех, кто погиб на войне.

"Я в прошлом начальник военно-оркестровой службы Московского военного округа. Все оркестры, все парады. Всех перехоронил: и Брежнева, и Черненко, и всех великих людей Советского Союза. Сегодняшний праздничный солнечный день накануне великого нашего праздника. Я вас поздравляю! Это праздник души. День Победы — праздник, которому нет равных", — отметил Пономарёв.

Как известно, главный парад страны пройдёт в Москве через два дня — 9 мая. До городских репетиций военные долгое время прогоняли показ на подмосковном полигоне, поэтому войска полностью готовы к торжественному празднику.

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