"Самое главное, что играли": Заслуженный тренер РФ поддержал юниорскую сборную по хоккею
Несмотря на проигрыш канадцам, ребята продемонстрировали достойную игру и не растерялись, отметил Ирек Гимаев.
Фото © twitter / Хоккей России
Заслуженный тренер РФ по хоккею, спортивный комментатор Ирек Гимаев в беседе с Лайфом прокомментировал поражение российских хоккеистов в финале юниорского чемпионата мира против Канады. По словам специалиста, главное, что ребята играли.
"Единственное, что обидно, — и всё. Хотя играли и играли, вот это самое главное. Они играли в игру, в хоккей. Не бегали, не "бей — беги", а играли. Ну, так вот случилось. Жаль, очень жаль! Могли!" — отметил Гимаев.
Напомним, что сборная России уступила Канаде и завоевала серебро в матче юниорского чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу "кленовых листьев".
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