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"Самое главное, что играли": Заслуженный тренер РФ поддержал юниорскую сборную по хоккею

Несмотря на проигрыш канадцам, ребята продемонстрировали достойную игру и не растерялись, отметил Ирек Гимаев.

7 мая 2021, 11:15
<p>Фото © twitter / <a href="https://twitter.com/russiahockey" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Хоккей России</a></p>

Фото © twitter / Хоккей России

Заслуженный тренер РФ по хоккею, спортивный комментатор Ирек Гимаев в беседе с Лайфом прокомментировал поражение российских хоккеистов в финале юниорского чемпионата мира против Канады. По словам специалиста, главное, что ребята играли.

"Единственное, что обидно, — и всё. Хотя играли и играли, вот это самое главное. Они играли в игру, в хоккей. Не бегали, не "бей — беги", а играли. Ну, так вот случилось. Жаль, очень жаль! Могли!" — отметил Гимаев.

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Напомним, что сборная России уступила Канаде и завоевала серебро в матче юниорского чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу "кленовых листьев".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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