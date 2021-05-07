"Самое главное, что играли": Заслуженный тренер РФ поддержал юниорскую сборную по хоккею

Заслуженный тренер РФ по хоккею, спортивный комментатор Ирек Гимаев в беседе с Лайфом прокомментировал поражение российских хоккеистов в финале юниорского чемпионата мира против Канады. По словам специалиста, главное, что ребята играли.

"Единственное, что обидно, — и всё. Хотя играли и играли, вот это самое главное. Они играли в игру, в хоккей. Не бегали, не "бей — беги", а играли. Ну, так вот случилось. Жаль, очень жаль! Могли!" — отметил Гимаев.