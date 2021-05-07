Синоптики дали прогноз по погоде на День Победы

Канун Дня Победы в столице обещает быть дождливым до самого утра 9 мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в День Победы вероятность осадков гораздо меньше, но всё равно не равняется нулю.

"8 мая облачная погода, дождливая, по-настоящему дождливая, ночью дождливая. Днём 9 мая кратковременный дождь в области, в Москве преимущественно без осадков", — сказал метеоролог в беседе с Ura.ru, добавив, что прогноз ещё может измениться.

С Вильфандом согласен и другой синоптик, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, до обеда погодные условия в Москве будут "сложными": сплошная облачность с нижним краем около 400 метров, что значительно осложнит демонстрацию воздушной части Парада Победы.

"В воскресенье ночью и в первой половине дня сохранится вероятность пасмурной погоды с короткими дождями. Только во второй половине дня погода возьмёт курс на улучшение, и к вечеру появятся просветы. Поэтому, что касается утренних часов, на момент проведения парада погода будет оставаться сложной", — сказал Тишковец в беседе с RT.

Ранее Роман Вильфанд прокомментировал долгосрочный прогноз Всемирной метеорологической организации на ближайшие три месяца, рассказав о наиболее вероятной погоде в мае – июле в Северном полушарии.

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