Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Кремль: Россия и Израиль едины в противодействии попыткам пересмотра итогов Второй мировой

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в своём разговоре обменялись поздравлениями по случаю годовщины Великой Победы, а также обсудили актуальные политические вопросы.

7 мая 2021, 11:56
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент России Владимир Путин обменялся поздравлениями с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Стороны отметили важность совместного противостояния героизации нацизма и отрицанию холокоста.

"Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания холокоста", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Помимо этого, Путин, зная, что в Израиле также отмечают этот праздник, попросил Нетаньяху передать его сердечные поздравления всем живущим в стране ветеранам ВОВ и пожелать им всего самого лучшего.

Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и договорились вскоре провести очередное заседании межправкомиссии.

"Сердце колышется даже": Зрители восхитились репетицией Парада Победы

"Сердце колышется даже": Зрители восхитились репетицией Парада Победы

Затронуты и международные темы, в частности урегулирование ситуации в Сирии. Кроме того, Нетаньяху проинформировал Путина о контактах израильской стороны с Украиной.

Ранее Путин поздравил еврейскую общину с Днём спасения и освобождения. Глава государства отметил, что за прошедшие годы праздник объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей. Получил широкую поддержку многих общественных, религиозных организаций.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Не "Посейдоном" единым": Политолог объяснил, почему Россия является сверхдержавой

сегодня в 13:07

В Израиле истёк срок формирования Нетаньяху нового правительства

4 мая, 22:43

"Охлаждает "горячие головы" в Вашингтоне": эксперт объяснил, зачем России нужен подводный крейсер "Казань"

сегодня в 13:21

"Красной жары не вижу": Метеоролог Тишковец рассказал, чего ждать от лета в России

сегодня в 13:21

Раскрыты три причины обострения конфликта в Донбассе

сегодня в 12:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1