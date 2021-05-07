Кремль: Россия и Израиль едины в противодействии попыткам пересмотра итогов Второй мировой
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в своём разговоре обменялись поздравлениями по случаю годовщины Великой Победы, а также обсудили актуальные политические вопросы.
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Президент России Владимир Путин обменялся поздравлениями с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Стороны отметили важность совместного противостояния героизации нацизма и отрицанию холокоста.
"Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания холокоста", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Помимо этого, Путин, зная, что в Израиле также отмечают этот праздник, попросил Нетаньяху передать его сердечные поздравления всем живущим в стране ветеранам ВОВ и пожелать им всего самого лучшего.
Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и договорились вскоре провести очередное заседании межправкомиссии.
Затронуты и международные темы, в частности урегулирование ситуации в Сирии. Кроме того, Нетаньяху проинформировал Путина о контактах израильской стороны с Украиной.
Ранее Путин поздравил еврейскую общину с Днём спасения и освобождения. Глава государства отметил, что за прошедшие годы праздник объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей. Получил широкую поддержку многих общественных, религиозных организаций.
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