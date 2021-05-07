Жители Владивостока пожаловались на "японскую" символику к 9 Мая
В мэрии предположили, что подрядчик неверно истолковал условия, и пообещали, что символику заменят.
Фото: Telegram / whitefilin
Жители Владивостока пожаловались на установленные в городе ко Дню Победы флаги. Горожане сочли, что они напоминают символику Японии и не соответствуют духу праздника. Об этом сообщает "Прима медиа".
В социальных сетях разгорелись горячие дискуссии. Особое внимание приморцы уделили тому, что Япония была противником СССР во Второй мировой войне, а флаги на площади Борцов Революции уж сильно напоминают символику ВМС Страны восходящего солнца.
В мэрии Владивостока заявили, что флаги уже убрали и скоро установят новые. Также там предположили, что подрядчик неверно истолковал условия.
"Флагштоки будут заменены. Подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом "Победа", — сообщили в администрации.
А ранее критике пользователей подверглась игрушка зайца за 12 тысяч рублей, выпущенного к 9 Мая. В Сети отметили, что он напоминает БДСМ-игрушку.
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