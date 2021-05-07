Задушил и спрятал в лесу: cуд арестовал мужа убитой на Урале блогерши
Тело девушки четыре дня пролежало в доме, пока не начало разлагаться.
Фото © Instagram / kris_zhuravleva_
Суд арестовал мужа найденной мёртвой в лесу блогерши Кристины Журавлёвой. Мужчина признался в её убийстве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
По данным следствия, ссора между супругами произошла днём 5 апреля 2021 года в доме в Сысертском районе, где они проживали. 33-летний муж задушил 28-летнюю Кристину "на почве возникшей бытовой ссоры". Девушка скончалась на месте. В ночь на 9 апреля он спрятал тело убитой жены в лесу. Обнаружить блогершу удалось только спустя неделю. Ещё некоторое время заняло установление её личности.
Фото предоставлено Лайфу
"Однако 30 апреля 2021 года в территориальный отдел полиции обратился сам обвиняемый с заявлением о безвестном исчезновении своей 28-летней супруги. Сопоставив имеющиеся факты, следователи СКР и оперативники полиции пришли к выводу о том, что обнаруженная некоторое время назад погибшая женщина и является той самой без вести пропавшей супругой обратившегося в полицию мужчины", — сообщили в СК.
В дальнейшем удалось установить причастность мужчины к убийству. Он дал признательные показания и пояснил свои мотивы. Расследование дела продолжается.
Блогерша пропала после ссоры с мужем, и вскоре водитель мусоровоза нашёл у дороги её обнажённый труп
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых раскрыл некоторые подробности криминальной истории.
"Когда семейно-бытовое ЧП закончилось летальным исходом женщины, подозреваемый четверо суток не решался избавиться от тела. Всё это время погибшая супруга лежала дома в тепле, пока не появились первые признаки разложения. Чтобы скрыть следы криминала, подозреваемый взял в аренду легковую машину и на ней отвёз тело в район 170-го километра оживлённой трассы М5 "Урал", где оно впоследствии в лесном массиве, в 10 метрах от дорожного покрытия, и было обнаружено случайным шофёром, остановившимся по нужде", — отметил Горелых.
Ранее Лайф рассказывал, как парень, который собирался жениться на блогерше, выбросил её из окна 12-го этажа и покончил с собой.
Выбор редакции
Муж бьюти-блогерши на Урале сознался в её убийстве, но в полиции засомневались
В Twitter теперь можно оставлять "чаевые" любимым авторам
Три человека погибли при очередном обстреле Донбасса ВСУ
"Охлаждает "горячие головы" в Вашингтоне": эксперт объяснил, зачем России нужен подводный крейсер "Казань"
"Красной жары не вижу": Метеоролог Тишковец рассказал, чего ждать от лета в России
Комментариев: 0