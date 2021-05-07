Задушил и спрятал в лесу: cуд арестовал мужа убитой на Урале блогерши

Суд арестовал мужа найденной мёртвой в лесу блогерши Кристины Журавлёвой. Мужчина признался в её убийстве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, ссора между супругами произошла днём 5 апреля 2021 года в доме в Сысертском районе, где они проживали. 33-летний муж задушил 28-летнюю Кристину "на почве возникшей бытовой ссоры". Девушка скончалась на месте. В ночь на 9 апреля он спрятал тело убитой жены в лесу. Обнаружить блогершу удалось только спустя неделю. Ещё некоторое время заняло установление её личности.

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"Однако 30 апреля 2021 года в территориальный отдел полиции обратился сам обвиняемый с заявлением о безвестном исчезновении своей 28-летней супруги. Сопоставив имеющиеся факты, следователи СКР и оперативники полиции пришли к выводу о том, что обнаруженная некоторое время назад погибшая женщина и является той самой без вести пропавшей супругой обратившегося в полицию мужчины", — сообщили в СК.

В дальнейшем удалось установить причастность мужчины к убийству. Он дал признательные показания и пояснил свои мотивы. Расследование дела продолжается.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых раскрыл некоторые подробности криминальной истории.

"Когда семейно-бытовое ЧП закончилось летальным исходом женщины, подозреваемый четверо суток не решался избавиться от тела. Всё это время погибшая супруга лежала дома в тепле, пока не появились первые признаки разложения. Чтобы скрыть следы криминала, подозреваемый взял в аренду легковую машину и на ней отвёз тело в район 170-го километра оживлённой трассы М5 "Урал", где оно впоследствии в лесном массиве, в 10 метрах от дорожного покрытия, и было обнаружено случайным шофёром, остановившимся по нужде", — отметил Горелых.

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