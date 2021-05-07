Глава Минэнерго: Площадь домов не влияет на участие в программе газификации
Ранее в "Газпром межрегионгазе" заявили, что бесплатно подключены к газоснабжению будут дома граждан РФ площадью до 300 квадратов.
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Площадь жилых помещений не считается критерием для бесплатного подключения жилья к газоснабжению в рамках программы догазификации населённых пунктов. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу. В мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определён максимальный часовой расход газа в размере 7 кубометров в час для физических лиц", — сказал министр журналистам.
Ранее гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов заявил, что бесплатно подключены к газу будут дома граждан РФ площадью до 300 квадратов. При этом оператор газификации будет обязан провести газопровод прямо до границы земельного участка потребителя, если он находится на расстоянии не более чем 200 метров от газораспределительной сети.
Напомним, в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям.
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