Еврокомиссия заключила контракт с Pfizer и BioNTech на поставку 1,8 млрд доз вакцины от ковида
По словам главы европейского регулятора, в дальнейшем будут подписаны другие соглашения на иные препараты.
Фото © ТАСС / Wolfgang Kumm / dpa
Еврокомиссия одобрила контракт с немецко-американским концерном BioNTech — Pfizer на поставку 1,8 миллиарда доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава регулятора Урсула фон дер Ляйен.
"Рада сообщить, что Еврокомиссия только что одобрила контракт с BioNTech — Pfizer на гарантированную поставку 900 миллионов доз вакцины", — написала она в "Твиттере", уточнив, что ещё 900 миллионов находятся в резерве на поставку в 2021–2023 годах.
Она также заметила, что в дальнейшем будут подписаны другие контракты на иные вакцины. По словам фон дер Ляйен, вакцинация в Евросоюзе проходит хорошо.
Ранее Лайф сообщал, что Pfizer и BioNTech договорились с Международным олимпийским комитетом о том, что их препарат будет предоставлен для вакцинации от коронавируса атлетов на Олимпиаде в Токио. Доставка первых доз препарата начнётся уже через несколько недель.
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