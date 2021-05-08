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Еврокомиссия заключила контракт с Pfizer и BioNTech на поставку 1,8 млрд доз вакцины от ковида

По словам главы европейского регулятора, в дальнейшем будут подписаны другие соглашения на иные препараты.

8 мая 2021, 10:32
<p>Фото © ТАСС / Wolfgang Kumm / dpa</p>

Фото © ТАСС / Wolfgang Kumm / dpa

Еврокомиссия одобрила контракт с немецко-американским концерном BioNTech — Pfizer на поставку 1,8 миллиарда доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава регулятора Урсула фон дер Ляйен.

"Рада сообщить, что Еврокомиссия только что одобрила контракт с BioNTech — Pfizer на гарантированную поставку 900 миллионов доз вакцины", — написала она в "Твиттере", уточнив, что ещё 900 миллионов находятся в резерве на поставку в 2021–2023 годах.

Она также заметила, что в дальнейшем будут подписаны другие контракты на иные вакцины. По словам фон дер Ляйен, вакцинация в Евросоюзе проходит хорошо.

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Ранее Лайф сообщал, что Pfizer и BioNTech договорились с Международным олимпийским комитетом о том, что их препарат будет предоставлен для вакцинации от коронавируса атлетов на Олимпиаде в Токио. Доставка первых доз препарата начнётся уже через несколько недель.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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