Лидеры ЕС 25 мая обсудят введение европейского сертификата вакцинации от ковида
Эта тема уже затрагивалась ранее, однако было принято решение вернуться к ней на саммите, чтобы зафиксировать все усилия.
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На саммите Евросовета 25 мая в Брюсселе будет вынесен вопрос о введении в действие общепризнанного в ЕС сертификата вакцинации от коронавируса — "зелёного паспорта". Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"В субботу <...> мы обсуждали тему "зелёного сертификата". И мы приняли решение вернуться к ней на саммите 25 мая, чтобы зафиксировать все усилия, которые уже сделаны, чтобы достичь общего соглашения по этой теме", — заявил он по прибытии в Португалию на неформальный саммит ЕС.
Ранее Лайф рассказывал, что Италия с середины мая разрешит путешествия по стране с "зелёным пропуском". По приблизительным оценкам, Апеннинам понадобится два года для восстановления туризма к уровню 2019 года.
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