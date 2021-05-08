В России за сутки выявили 8329 новых случаев коронавируса
От болезни вылечилось 8255 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 488 615.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
В России за минувшие сутки выявлено 8329 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 18,3% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 8255 человек, скончалось 370. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 871 843 случая заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 488 615 человек. За весь период в России умерло 112 992 человека", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее ВОЗ призвала страны приостановить патентную защиту вакцин от ковида. Там считают, что временное отступление от защиты прав на интеллектуальную собственность положительно скажется на темпах производства препаратов.
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