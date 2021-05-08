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Женщина привилась от коронавируса и покрылась жуткими пятнами, но это не самое страшное

Сейчас ей грозит удаление селезёнки. Врачи допускают, что это могут быть последствия вакцинирования.

8 мая 2021, 04:27
<p>Фото © Facebook / Trudy Love</p>

Фото © Facebook / Trudy Love

80-летняя жительница Австралии Морин ДеБойк сделала прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca и попала в больницу с жуткими пятнами и синяками на теле. Однако это не самое страшное последствие, сообщает Daily Mail.

У пожилой женщины резко упало количество тромбоцитов, в больнице ей сделали два переливания крови. Врачи предполагают, что пациентке придётся удалить селезёнку. Первой на состояние Морин обратила внимание её дочь Труди. Она заметила сначала большое пятно на языке матери. За ночь оно сильно выросло, а затем синяки стали появляться по всему телу.

Учёные обнаружили возможную связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Учёные обнаружили возможную связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

"Это очень быстро прогрессировало до внутренней части её дёсен, кровоточило, и везде, где она касалась своего тела, сразу появлялся огромный тёмный синяк. Если она прикасалась к нему, он кровоточил", — говорит Труди.

СМИ сообщили о желании ЕК подать в суд на производителя вакцин AstraZeneca

СМИ сообщили о желании ЕК подать в суд на производителя вакцин AstraZeneca

Медики полагают, что состояние австралийки, вероятнее всего, связано с вакциной AstraZeneca. Уже было решено, что вторую дозу ей вводить не будут. Расследованием ситуации занялся Депздрав Западной Австралии.

Ранее Лайф писал о том, что в Греции женщина умерла от сердечного приступа после прививки от ковида. Вакцинация была сделана препаратом AstraZeneca.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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