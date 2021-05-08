"В стране беда!" В Раде обратились к "нищенствующим" украинцам в преддверии Дня Победы

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обратился к украинцам в преддверии Дня Победы. Пресс-релиз выступления политика доступен на сайте фракции.

Парламентарий выразил сожаление, что для современной Украины проблема фашизма остаётся актуальной. По его мнению, пока власти закрывают оппозиционные телеканалы, в эфире остаются те каналы, которые "пропагандируют ненависть и прославляют не тех "героев".

"Да, в стране беда! В стране нищенствуют не только ветераны, но и остальные граждане. Люди бегут из страны, пытаются хоть как-то выжить, но не благодаря государству, а вопреки ему… Но ведь мы помним, что после 1942 и 1943 годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждёт их "май 45-го", — сказал Рабинович.

Парламентарий напомнил, что "90% украинцев — потомки победителей, а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спину".

Ранее нардеп рассказал, что "Оппозиционная платформа — За жизнь" организовала в Верховной раде показ советского фильма о войне "В бой идут одни старики", просмотр которого будет полезен "половине народных депутатов, не знающих истории своей страны". Также Рабинович выразил надежду, что просмотр советской киноленты "поможет некоторым вправить мозги".

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