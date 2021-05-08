Финансовый консультант назвала способы уберечь деньги от мошенников

Мошенникам достаточно данных банковской карты, чтобы получить доступ к денежным средствам, но есть способ уберечь свои накопления. Как хранить деньги максимально безопасно, рассказала финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алёна Никитина.

Один из простых и надёжных способов обезопасить денежные средства — регулярно перевыпускать банковскую карту. Он работает, если есть опасения, что карта попала в какие-то базы или где-то "засветилась".

"Если человек боится, можно блокировать карту каждый год. Карта выпускается на два-три года, её можно бесплатно перевыпускать, так меняются данные карты, иногда сам номер", — объяснила она в интервью радио Sputnik.

Эксперт посоветовала хранить деньги на разных картах. Одну использовать для онлайн-расчётов, а вторую держать как страховку. Помимо карт стоит открыть сберегательный счёт. Если будет попытка снятия денег с карты, сберегательный счёт не затронется в любом случае. Никитина также порекомендовала пользоваться депозитом. Открывать депозит лучше на небольшой срок, желательно на полгода-год максимум, чтобы ликвидность была чуть повыше.

Если сумма денежных средств значительная, стоит задуматься о фондовом рынке. Однако новичку потребуется время, чтобы здесь освоиться. Начинать инвестировать нужно с небольших сумм.

Ранее Лайф писал о том, как разводят на деньги даже самые надёжные банки.

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