Японские читатели выразили своё критическое отношение к результатам лондонской встречи G7 на портале Yahoo News Japan. Итоговое коммюнике, в котором отмечается, что Китай, пандемия и Россия представляют самую большую угрозу для мира в настоящее время, похоже, очень напугало японцев.

"Только Япония имеет прямую границу между Китаем и Россией, хотя между ними море. Более того, она зажата между ними, как между молотом и наковальней! Что касается Китая, у нас нет другого выбора, кроме как привлечь Европу и Северную Америку, но когда Китай и Россия начнут тесное сотрудничество, Япония окажется в очень трудном положении", — пишет пользователь сайта.

По мнению другого комментатора, "было бы действительно страшно, если бы Россия и Китай объединились". Ещё один призывает срочно "перевести Россию на свою сторону". Многие высказывают возмущение пустословием института лондонской встречи, когда делаются "грозные заявления против Китая и России на бумаге", но не предпринимается конкретных действий. Читатели призывают пригласить Россию и Китай, чтобы вместо G7 создать G9.

"Меня смешит, когда страна, которая находится в состоянии войны всего 17 лет, говорит, что другие страны представляют собой самую большую угрозу. Я не воевал 17 лет, но думаю, что США, которые готовились к войне, представляют собой величайшую угрозу для человечества", — подчеркнул один из комментаторов.

Ранее Лайф писал, что страны G7 высказались за предсказуемые отношения с Россией. Вместе с тем Запад в очередной раз пригрозил Москве санкциями за "угрозы международному порядку".

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