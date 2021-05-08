Троих рыбаков и ребёнка спасли с острова в Хабаровском крае на вертолёте

Троих рыбаков и восьмилетнего мальчика пришлось спасать с острова Воронежский Хабаровского района на вертолёте. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Житель Хабаровска, два его друга и восьмилетний сын отправились на надувной лодке на рыбалку на реку Амур. Из-за шторма компания застряла на острове Воронежский. К их эвакуации приступили сотрудники МЧС, но по воде это оказалось невозможно.

"Для выполнения поисково-спасательных работ было принято решение направить вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В 03:48 (20:48) вертолёт вернулся в Хабаровск с рыбаками на борту. Состояние здоровья мужчин и ребёнка удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.

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