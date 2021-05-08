Троих рыбаков и ребёнка спасли с острова в Хабаровском крае на вертолёте
Состояние их здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются.
Троих рыбаков и восьмилетнего мальчика пришлось спасать с острова Воронежский Хабаровского района на вертолёте. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Житель Хабаровска, два его друга и восьмилетний сын отправились на надувной лодке на рыбалку на реку Амур. Из-за шторма компания застряла на острове Воронежский. К их эвакуации приступили сотрудники МЧС, но по воде это оказалось невозможно.
"Для выполнения поисково-спасательных работ было принято решение направить вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В 03:48 (20:48) вертолёт вернулся в Хабаровск с рыбаками на борту. Состояние здоровья мужчин и ребёнка удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.
Ранее Лайф писал о том, что в Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус, есть погибшие и пострадавшие.
Выбор редакции
Из-за задымления в офисе МГТС в Москве эвакуировали более 50 человек
В Москве состоялась репетиция воздушного Парада Победы над Красной площадью
Штаб-квартира Президентского совета Ливии подверглась атаке
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Фиджи
Назван быстрый и лёгкий способ избавиться от "зимнего жира"
Комментариев: 0