Встречу глав правительств стран Содружества наций снова отложили из-за пандемии
Она должна была состояться в июне в столице Руанды Кигали.
Фото © Facebook / The Commonwealth
Встреча премьер-министров стран Содружества наций в очередной раз отложена на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в секретариате Содружества.
"Решение отложить встречу глав правительств Содружества наций во второй раз было нелёгким. Здоровье и благополучие граждан стран Содружества являются приоритетом в это тяжёлое время. Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать всю семью Содружества в Кигали в подходящее для этого время", — заявила генсек организации Патрисия Скотланд.
Напомним, Содружество наций — международная организация, в которую входит 54 страны, являющиеся бывшими колониями или доминионами Британской империи. Встреча глав правительств стран Содружества проводится раз в два года. Последняя встреча проходила в Лондоне в 2018 году. В 2020-м из-за пандемии саммит перенесли. Встреча должна была состояться в июне 2021 года в столице Руанды Кигали.
Выбор редакции
В Киеве поделились "большой надеждой" на визит Байдена в 2021 году
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Турции в Англию
В Совфеде сочли "самокритику" Блинкена камнем в "огород" администрации Трампа
Штаб-квартира Президентского совета Ливии подверглась атаке
Троих рыбаков и ребёнка спасли с острова в Хабаровском крае на вертолёте
Комментариев: 0