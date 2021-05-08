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Встречу глав правительств стран Содружества наций снова отложили из-за пандемии

Она должна была состояться в июне в столице Руанды Кигали.

8 мая 2021, 01:45
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/commonwealthsec/photos/10157519164627282" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Commonwealth</a></p>

Фото © Facebook / The Commonwealth

Встреча премьер-министров стран Содружества наций в очередной раз отложена на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в секретариате Содружества.

"Решение отложить встречу глав правительств Содружества наций во второй раз было нелёгким. Здоровье и благополучие граждан стран Содружества являются приоритетом в это тяжёлое время. Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать всю семью Содружества в Кигали в подходящее для этого время", — заявила генсек организации Патрисия Скотланд.

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Напомним, Содружество наций — международная организация, в которую входит 54 страны, являющиеся бывшими колониями или доминионами Британской империи. Встреча глав правительств стран Содружества проводится раз в два года. Последняя встреча проходила в Лондоне в 2018 году. В 2020-м из-за пандемии саммит перенесли. Встреча должна была состояться в июне 2021 года в столице Руанды Кигали.

Авторы
Юлия Коновалова

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