Встречу глав правительств стран Содружества наций снова отложили из-за пандемии

Встреча премьер-министров стран Содружества наций в очередной раз отложена на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в секретариате Содружества.

"Решение отложить встречу глав правительств Содружества наций во второй раз было нелёгким. Здоровье и благополучие граждан стран Содружества являются приоритетом в это тяжёлое время. Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать всю семью Содружества в Кигали в подходящее для этого время", — заявила генсек организации Патрисия Скотланд.

Напомним, Содружество наций — международная организация, в которую входит 54 страны, являющиеся бывшими колониями или доминионами Британской империи. Встреча глав правительств стран Содружества проводится раз в два года. Последняя встреча проходила в Лондоне в 2018 году. В 2020-м из-за пандемии саммит перенесли. Встреча должна была состояться в июне 2021 года в столице Руанды Кигали.

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