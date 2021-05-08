В Германии рассказали о подготовке НАТО к войне с Россией за Прибалтику

Силы НАТО отрабатывают оборону стран Прибалтики от гипотетического "вторжения Российской армии" в рамках учений Defender Europe — 21. К манёврам привлечено более 30 тысяч военнослужащих из 25 стран, а тренировки будут проводиться на территории 13 государств. Подробности манёвров приводит немецкое издание SRF.

Учения, как обычно, названы оборонительными, однако они, естественно, подразумевают наличие контратакующих действий. При этом издание отмечает, что в НАТО озадачились обороной Европы после воссоединения Крыма с Россией. В этой связи в альянсе вскрылся ряд проблем.

К примеру, налицо нехватка мощностей для быстрой переброски большого количества войск в Восточную Европу. Также недостаточно сил для воздушной транспортировки и низкие показатели по скорости реакции. Как отмечают авторы статьи, это заставляет НАТО сомневаться, возможно ли защитить Эстонию, Латвию и Литву в чрезвычайной ситуации или даже вернуть Прибалтику после гипотетического вторжения России.



Ранее Лайф сообщал, что Украина провела военные учения с ракетными комплексами "Точка-У" вблизи границы с Крымом. Тренировки проводились на одном из полигонов в Херсонской области. Также недавно другие тренировки военных действий НАТО, Dacia 21 Livex, начались в Румынии. Они завершатся только в середине июня.

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