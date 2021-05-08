Россия призвала спасти детей из охваченного коронавирусом лагеря в Сирии

Россия призывает спасти детей из охваченного коронавирусом лагеря беженцев Эль-Холь, который находится на подконтрольной курдам и США территории на северо-востоке Сирии. Об этом в ходе неформального заседания СБ ООН заявил зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.

"Призываем международное сообщество предпринять практические шаги по защите жизней ни в чём не повинных детей. Позвольте напомнить, что в соответствии с международным правом, включая Конвенцию по правам ребёнка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать шаги с тем, чтобы дети их граждан не стали лицами без гражданства", — сказал Кузьмин.

Государства обязаны взять на себя первостепенную ответственность за защиту таких детей и обеспечение их безопасного возвращения домой, отметил зампостпреда России в ООН. Он напомнил, что Москва активно занимается возвращением на родину детей из стран, находящихся в состоянии вооружённых конфликтов, — Ирака и Сирии. Речь идёт о несовершеннолетних, чьи родители были завербованы террористами.

Как сообщал Лайф, в конце августа на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолёт с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии.

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