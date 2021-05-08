Асмус предстала в нижнем белье и со складками на животе, но фолловеры пришли в восторг

Российская актриса Кристина Асмус показала фотоотчёт о майских выходных и восхитила подписчиков. На впечатлившем пользователей соцсетей снимке звезда предстала в интересном ракурсе — со вторым подбородком и складками на животе.

Фолловеры оценили юмор актрисы и отметили, что она настоящая и очень фотогеничная. По их мнению, даже такой необычный ракурс не портит красоту актрисы.

"Фуф, спасибо! Прям как благословила сейчас на ещё один кусочек", "Восхищаюсь женщинами, настоящими... Мы все такие: три складки над уровнем неба", "Вы смелая и с хорошим чувством юмора", "Главное, выбрать правильный ракурс", — приводит комментарии пользователей портал "Дни.ру".

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