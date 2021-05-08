Асмус предстала в нижнем белье и со складками на животе, но фолловеры пришли в восторг
Подписчики оценили юмор актрисы и похвалили её за естественность.
Фото © instagram / asmuskristina
Российская актриса Кристина Асмус показала фотоотчёт о майских выходных и восхитила подписчиков. На впечатлившем пользователей соцсетей снимке звезда предстала в интересном ракурсе — со вторым подбородком и складками на животе.
Фолловеры оценили юмор актрисы и отметили, что она настоящая и очень фотогеничная. По их мнению, даже такой необычный ракурс не портит красоту актрисы.
"Фуф, спасибо! Прям как благословила сейчас на ещё один кусочек", "Восхищаюсь женщинами, настоящими... Мы все такие: три складки над уровнем неба", "Вы смелая и с хорошим чувством юмора", "Главное, выбрать правильный ракурс", — приводит комментарии пользователей портал "Дни.ру".
А недавно Кристина Асмус устроила с подписчиками в "Инстаграме" рубрику "Вопрос — ответ", в рамках которой ответила на самые откровенные вопросы.
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