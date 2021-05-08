Двое россиян признали вину в киберпреступлениях в США

Четверо граждан стран Восточной Европы, в том числе двое россиян, признали себя виновными в распространении вирусов для осуществления кибератак, направленных против американских граждан и организаций. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

"Четверо граждан восточноевропейских государств признали вину в сговоре с целью участия в коррумпированной и находящейся под влиянием преступных группировок организации", — сообщает ведомство.

По данным Минюста, обвиняемые с 2008 по 2015 год предоставляли услуги по "пуленепробиваемому" хостингу, использовавшемуся некими киберпреступниками "для распространения вредоносных программ и атак на финансовые организации и физических лиц США".

Ведомство отмечает, что речь идёт о россиянах Александре Гричишкине и Андрее Скворцове, а также Александре Скородумове из Литвы и Павле Стасси из Эстонии. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен в окружном суде США Восточного округа Мичигана: Стасси — 3 июня, Скородумову — 29 июня, Гричишкину — 8 июля, Скворцову — 16 сентября.

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