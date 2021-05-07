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Полный провал: два горе-грабителя вынесли из магазина полную сумку муляжей и "засветили" лица на камеру

Только когда злоумышленники вышли на улицу, они осознали свою ошибку и выкинули награбленное. Но их всё равно нашли.

7 мая 2021, 23:30

Два жителя Кемерова вынесли из магазина полную сумку муляжей. Видео © Соцсети

В Кемерове произошёл курьёзный случай: двое грабителей глубокой ночью ограбили магазин техники, но всё в итоге пошло не так. Об этом сообщил Mash Siberia.

Под покровом темноты они вломились в салон сотовой связи, после чего разбили витрину и сгребли в охапку все гаджеты, до которых дотянулись руки. Однако на улице их ждал неприятный сюрприз: всё награбленное оказалось муляжами, поэтому раздосадованные грабители просто выкинули их в соседнем дворе.

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Несмотря на то что они избавились от улик и залегли на дно, горе-грабителей всё равно нашли — они "засветили" лица на камеру. Выяснилось, что это не первый их криминальный опыт: они оба уже проходили по статье "Кража". Поэтому теперь им грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Арзамасе двое злоумышленников в медкостюмах ограбили ювелирный на девять миллионов и скрылись в дыму. Они действовали быстро и нагло, на их поиски бросили все силы полиции.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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