Полный провал: два горе-грабителя вынесли из магазина полную сумку муляжей и "засветили" лица на камеру

Два жителя Кемерова вынесли из магазина полную сумку муляжей. Видео © Соцсети

В Кемерове произошёл курьёзный случай: двое грабителей глубокой ночью ограбили магазин техники, но всё в итоге пошло не так. Об этом сообщил Mash Siberia.

Под покровом темноты они вломились в салон сотовой связи, после чего разбили витрину и сгребли в охапку все гаджеты, до которых дотянулись руки. Однако на улице их ждал неприятный сюрприз: всё награбленное оказалось муляжами, поэтому раздосадованные грабители просто выкинули их в соседнем дворе.

Несмотря на то что они избавились от улик и залегли на дно, горе-грабителей всё равно нашли — они "засветили" лица на камеру. Выяснилось, что это не первый их криминальный опыт: они оба уже проходили по статье "Кража". Поэтому теперь им грозит срок до пяти лет лишения свободы.

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