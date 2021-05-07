Юрист назвал три ошибки Грачевского, из-за которых "Ералаш" не получится разделить мирно

Наследникам создателя "Ералаша" Бориса Грачевского предстоит тяжёлая борьба за контроль над известным киножурналом, поскольку в прошлом был совершён ряд юридических ошибок. Три главные в беседе с kp.ru назвал юрист Михаил Алексеев.

Первая из них — на "Ералаше" висит более 10 товарных знаков, хотя стоило бы сделать отдельное ООО, без соучредителей и директоров, отметил эксперт.

"И на эту контору надо было вешать все товарные знаки. Наследникам достался бы понятный актив в понятной упаковке", — объяснил Алексеев.

Вторая ошибка — не стоило передавать полномочия партнёру, Аркадию Григоряну. По словам юриста, Григорян зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся арендой и лизингом профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры, а также аппаратуры связи. Это значит, что весь киножурнал снимается на данной аппаратуре, а возможные штрафы за расторжение контракта могут привести к отчуждению товарных знаков в пользу кредитора.

И, наконец, третья ошибка Грачевского состоит в том, что он не назначил исполнителя завещания (душеприказчика). Эксперт напомнил, что наследники вступают в права минимум через полгода, а порой судебные тяжбы растягиваются на годы. Назначение душеприказчика могло бы серьёзно облегчить ситуацию, заключил юрист.

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