Юрист назвал три ошибки Грачевского, из-за которых "Ералаш" не получится разделить мирно
Режиссёр не сильно вникал в юридические тонкости работы своей компании, в основном занимаясь развитием творческой составляющей киножурнала, за который его наследникам теперь придётся побороться.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Наследникам создателя "Ералаша" Бориса Грачевского предстоит тяжёлая борьба за контроль над известным киножурналом, поскольку в прошлом был совершён ряд юридических ошибок. Три главные в беседе с kp.ru назвал юрист Михаил Алексеев.
Первая из них — на "Ералаше" висит более 10 товарных знаков, хотя стоило бы сделать отдельное ООО, без соучредителей и директоров, отметил эксперт.
"И на эту контору надо было вешать все товарные знаки. Наследникам достался бы понятный актив в понятной упаковке", — объяснил Алексеев.
Вторая ошибка — не стоило передавать полномочия партнёру, Аркадию Григоряну. По словам юриста, Григорян зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся арендой и лизингом профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры, а также аппаратуры связи. Это значит, что весь киножурнал снимается на данной аппаратуре, а возможные штрафы за расторжение контракта могут привести к отчуждению товарных знаков в пользу кредитора.
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И, наконец, третья ошибка Грачевского состоит в том, что он не назначил исполнителя завещания (душеприказчика). Эксперт напомнил, что наследники вступают в права минимум через полгода, а порой судебные тяжбы растягиваются на годы. Назначение душеприказчика могло бы серьёзно облегчить ситуацию, заключил юрист.
Напомним, в конце 2020-го у Грачевского обнаружили коронавирус, после чего режиссёра госпитализировали. 9 января его ввели в медикаментозную кому, а спустя два дня вывели из неё. 14 января снова ввели. В этот же день Борис Грачевский умер, ему был 71 год.
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