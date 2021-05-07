Более 200 палестинцев пострадали в ходе беспорядков в Иерусалиме

Около 200 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах Иерусалиме, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей. Об этом сообщило информационное агентство WAFA.