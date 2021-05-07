МГЕР и ветераны направили западным президентам и политикам книги о Великой Отечественной войне

В преддверии 76-й годовщины Победы "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) вместе с фронтовиками решила направить экземпляры книги "Дневник ветерана. Непридуманная история войны" европейским и американским политикам, которые пытаются фальсифицировать историю Великой Отечественной войны и оскорбить память героев.

Председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов подробнее рассказал о целях акции и самой книге.

Денис Давыдов рассказал о книге "Дневник ветерана. Непридуманная история войны". Видео предоставлено Лайфу

"Здесь собраны истории ветеранов со всей страны о том, как они защищали свою страну, а после освобождали Европу. В последнее время ряд политиков и даже президентов некоторых стран позволяют себе принижать роль Советского Союза в победе над фашизмом, более того, даже приравнивать роль в развязывании войны наравне с фашистской Германией к Советского Союзу. Конечно, это непозволительно. Конечно, это оскорбляет наших ветеранов. И наша цель в издании таких книг — защитить историческую правду, защитить ветеранов, которые подвергаются таким оскорблениям со стороны некоторых политиков в угоду каких-то политических интересов", — сказал Давыдов.

Председатель КС МГЕР попросил представить, что было бы, если бы 76 лет назад кто-нибудь назвал Советский Союз пособником фашизма. Давыдов отметил, что тогда ни у кого "язык не поворачивался так сказать".









"Но сегодня некоторые президенты позволяют себе такое высказывать. Мы считаем это несправедливо, это неправда. И изданием таких книг мы правду защищаем. Эти книги мы направим всем американским, европейским политикам и президентам, которые позволяли себе высказываться неоднозначно о роли Советского Союза в победе над фашизмом и вообще в развязывании войны, а также всем тем, кто подвергает историческую правду каким-то сомнениям и пытается её переписать", — заключил Давыдов.

Пресс-служба МГЕР сообщила, что книги через посольства получили семь политических деятелей — президент Украины Владимир Зеленский, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, президент Латвии Эгилс Левитс, министр обороны США Ллойд Остин, член Еврокомиссии от Ирландии Мейрид Макгиннесс и представитель МИД Эстонии Бритта Тарвис.

Работа над первой книгой "Дневник ветерана. Непридуманная история войны" началась в 2015 году. В ней собрано более 500 воспоминаний. Каждая история в книге представлена на двух языках — русском и английском. Позже "Молодая гвардия" издала ещё две книги о подвигах советского народа: "Дневник ветерана. Непридуманная история войны. Блокада Ленинграда" и "Дневник ветерана. Непридуманная история войны. Битва на Курской дуге".

Авторы