США пообещали отвечать на "неприемлемые действия" России
При этом Вашингтон признал, что в интересах страны стабильные отношения с Москвой.
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Соединённым Штатам нужны предсказуемые и прочные отношения с Россией, однако терпеть "неприемлемые действия" они не намерены, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"На наш взгляд, стабильные и предсказуемые отношения — в интересах США. Это не значит, что мы будем сдерживаться в вопросе последствий, когда поведение России даёт для них основания", — сказала Псаки на брифинге.
Как сообщал Лайф, в середине апреля США объявили о новых санкциях в отношении России. В ответ на это российский МИД заявил о высылке десяти американских дипломатов. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова принять новые ответные меры в отношении Штатов, если они продолжат идти по пути эскалации.
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