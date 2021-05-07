США пообещали отвечать на "неприемлемые действия" России

Соединённым Штатам нужны предсказуемые и прочные отношения с Россией, однако терпеть "неприемлемые действия" они не намерены, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"На наш взгляд, стабильные и предсказуемые отношения — в интересах США. Это не значит, что мы будем сдерживаться в вопросе последствий, когда поведение России даёт для них основания", — сказала Псаки на брифинге.