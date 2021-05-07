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США пообещали отвечать на "неприемлемые действия" России

При этом Вашингтон признал, что в интересах страны стабильные отношения с Москвой.

7 мая 2021, 21:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Соединённым Штатам нужны предсказуемые и прочные отношения с Россией, однако терпеть "неприемлемые действия" они не намерены, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"На наш взгляд, стабильные и предсказуемые отношения — в интересах США. Это не значит, что мы будем сдерживаться в вопросе последствий, когда поведение России даёт для них основания", сказала Псаки на брифинге.

Псаки: США оставляют за собой право ввести новые санкции против РФ, но не хотят этого

Псаки: США оставляют за собой право ввести новые санкции против РФ, но не хотят этого

Как сообщал Лайф, в середине апреля США объявили о новых санкциях в отношении России. В ответ на это российский МИД заявил о высылке десяти американских дипломатов. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова принять новые ответные меры в отношении Штатов, если они продолжат идти по пути эскалации.

Авторы
Юлия Коновалова

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