СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре в Мытищах

После гибели пяти человек в результате пожара в сварочном цеху в подмосковных Мытищах возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

"По факту гибели людей в результате пожара в частном автосервисе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — уточнили в управлении.

В свою очередь подмосковная прокуратура сообщила, что следит за расследованием уголовного дела о пожаре, в результате которого пять человек погибли и один пострадал.

Ранее Лайф писал о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве. Возгорание в отеле произошло в ночь на 4 мая. В результате пострадало 18 человек, среди них оказалось десять детей. Позже двое пострадавших умерли в больнице. По делу о пожаре в гостинице "Вечный зов" задержали двух человек.

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