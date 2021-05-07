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СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре в Мытищах

За расследованием следит подмосковная прокуратура.

7 мая 2021, 21:02
<p>Фото © ГУ МЧС России по Московской области</p>

Фото © ГУ МЧС России по Московской области

После гибели пяти человек в результате пожара в сварочном цеху в подмосковных Мытищах возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

"По факту гибели людей в результате пожара в частном автосервисе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — уточнили в управлении.

В свою очередь подмосковная прокуратура сообщила, что следит за расследованием уголовного дела о пожаре, в результате которого пять человек погибли и один пострадал.

Тело ещё одного погибшего нашли после пожара в сварочном цеху в Мытищах

Тело ещё одного погибшего нашли после пожара в сварочном цеху в Мытищах

Ранее Лайф писал о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве. Возгорание в отеле произошло в ночь на 4 мая. В результате пострадало 18 человек, среди них оказалось десять детей. Позже двое пострадавших умерли в больнице. По делу о пожаре в гостинице "Вечный зов" задержали двух человек.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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