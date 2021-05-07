При крушении дельтаплана под Костромой погиб пилот

Мужчина погиб в результате падения дельтаплана в районе деревни Кузьминка Костромской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

"7 мая вблизи деревни Кузьминка Костромского района Костромской области произошло падение дельтаплана, в результате чего погиб управлявший им мужчина 1963 года рождения", — уточнили в управлении.

Сейчас следователи проводят осмотр места трагедии и опрашивают очевидцев. По результатам этого будут назначены необходимые экспертизы. При этом, по данным местных СМИ, 58-летний мужчина поднялся в воздух на своём дельтаплане, чтобы показать его в действии потенциальному покупателю.

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