В Крыму предложили США вернуть России Аляску

В Крыму выдвинули встречное предложение Госдепу США, призвавшему Москву "вернуть Украине полный контроль над полуостровом". Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Вашингтон вернуть России Аляску.

"В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно. А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России её исторические владения в Северной Америке — Аляску", — заявил Гемпель РИА "Новости".

Гемпель отметил, что заявление Госдепа США по полуострову является беспринципным вмешательством во внутренние дела РФ и посягательством на её законные территории.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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