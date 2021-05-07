"Прививка памяти: "Поезд Победы" пополнился новым вагоном, посвящённым Брестской крепости

"Поезд Победы" пополнился новым вагоном, посвящённым Брестской крепости. Видео © LIFE

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" пополнился новым вагоном, посвящённым истории обороны Брестской крепости. Лайф побывал на торжественной презентации.

"Показать локацию, рассказать о том, как приняли на себя гарнизоны Брестской крепости оборону, и один из таких образов, которые уже давно хотелось отразить, фактически за моей спиной — образ людей, которые встали стеной на пути врага, никто не ожидал, что будет такая жёсткая оборона. Мне кажется, здорово, что в этом году поезд окажется на территории Белоруссии", — рассказал о своём творении основатель проекта "Поезд Победы" Дмитрий Поштаренко.

Оценили единственную в мире движущуюся выставку и официальные лица, например заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, который отметил, что для молодого поколения она будет как "прививка памяти", которая позволит не забыть, через что пришлось пройти его предкам ради этой победы.

"Уникальный проект, это машина времени, ты переносишься просто в события Великой Отечественной войны, и в эти восемь вагонов ребятам удалось вместить всё: и горечь, и потери, и тяжести, и лишения, и саму победу. Мне кажется, такой проект является своего рода прививкой памяти или прививкой победы для нашей молодёжи", — сказал Турчак.

С зампредом согласился и певец Денис Майданов, который также оценил историческое разнообразие инсталляции и уровень погружения в историю тех дней. Он посоветовал родителям отвести туда своих детей, чтобы они ощутили атмосферу не через экран, а буквально каждой клеточкой тела.

"Каждый вагон — это отдельная история, отдельный фрагмент Великой Отечественной войны. Это и банный вагон, и штабной, и вагон-бронепоезд, вагон-концлагерь, вагон "Брестская крепость". Должны привести в каждом городе своих детей, чтобы дети увидели, что такое война, причём не в кино, а ощутив её в каждом предмете, в предметах интерьера, в видеоинсталляциях, которые создают общее эмоциональное состояние", — поделился певец своими мыслями.

В беседе с газетой "Петербургский дневник" Дмитрий Поштаренко добавил, что "Поезд Победы" — это живой проект во многом потому, что это часть нашей души".

"Важно отражать всё в понятных вещах. Эта экспозиция начинается с обычной веранды, где каждый может найти частичку воспоминаний из своего детства. Все же помнят, как у бабушки на даче сидели на веранде, ели варенье или собирались вечером всей семьёй. Это некое светлое, возможно, даже сакральное место", — отметил Поштаренко.

Сейчас поезд находится на Белорусском вокзале в Москве, а после Дня Победы отправится на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. Всего в маршруте путешествия более 50 городов России.

Ранее Лайф рассказывал, как в рамках акции "Зеркало истории" россияне по всей стране публикуют свои фотоколлажи на тему Великой Отечественной войны. Принять участие во флешмобе может любой желающий. Он продлится до Дня Победы.

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