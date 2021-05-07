Песков оценил перспективы встречи Путина и Байдена после заявления Псаки
Официальной информации по поводу возможного места и сроках проведения саммита пока нет.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Россия продолжает анализировать ситуацию относительно возможности встречи президентов РФ и США. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем анализировать ситуацию", — сказал Песков, отвечая на вопрос, дала ли российская сторона официальное согласие на эту встречу.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что возможная встреча Владимира Путина и Джо Байдена позволит снять напряжение между Москвой и Вашингтоном. При этом она отметила, что на данный момент нет официального подтверждения насчёт места и времени саммита.
Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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