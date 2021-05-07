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Песков оценил перспективы встречи Путина и Байдена после заявления Псаки

Официальной информации по поводу возможного места и сроках проведения саммита пока нет.

7 мая 2021, 19:27
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Россия продолжает анализировать ситуацию относительно возможности встречи президентов РФ и США. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем анализировать ситуацию", — сказал Песков, отвечая на вопрос, дала ли российская сторона официальное согласие на эту встречу.

Байден выразил уверенность, что встретится с Путиным в июне

Байден выразил уверенность, что встретится с Путиным в июне

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что возможная встреча Владимира Путина и Джо Байдена позволит снять напряжение между Москвой и Вашингтоном. При этом она отметила, что на данный момент нет официального подтверждения насчёт места и времени саммита.

Словения выразила готовность организовать встречу Путина и Байдена

Словения выразила готовность организовать встречу Путина и Байдена

Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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