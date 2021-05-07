Песков оценил перспективы встречи Путина и Байдена после заявления Псаки

"Мы продолжаем анализировать ситуацию", — сказал Песков, отвечая на вопрос, дала ли российская сторона официальное согласие на эту встречу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что возможная встреча Владимира Путина и Джо Байдена позволит снять напряжение между Москвой и Вашингтоном. При этом она отметила, что на данный момент нет официального подтверждения насчёт места и времени саммита.