"Сочи" вырвал победу у "Ротора" благодаря голу Юсупова

"Сочи" обыграл "Ротор" благодаря голу на последних секундах, который забил Артур Юсупов — 2:1. Ещё один мяч у хозяев поля забил 22-летний форвард Александр Руденко. У волгоградской команды отличился Алексей Щёткин.