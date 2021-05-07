"Сочи" вырвал победу у "Ротора" благодаря голу Юсупова
Подопечные Владимира Федотова победили со счётом 2:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.
Фото © Олег Бухарев / ТАСС
"Сочи" обыграл "Ротор" благодаря голу на последних секундах, который забил Артур Юсупов — 2:1. Ещё один мяч у хозяев поля забил 22-летний форвард Александр Руденко. У волгоградской команды отличился Алексей Щёткин.
Команда Владимира Федотова идёт на четвёртом месте с 52 очками, а у "Ротора" — 21 очко и 14-е место.
Ранее грозненский "Ахмат" обыграл "Тамбов" — 3:1.
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