"Тамбов" потерпел десятое поражение подряд в РПЛ

Грозненский "Ахмат" дома обыграл "Тамбов" со счётом 3:1. Голами у хозяев поля отметились Евгений Харин, Артём Полярус и Владимир Ильин. Автором единственного мяча у тамбовчан стал Артём Архипов.

Таким образом, "Ахмат" с 39 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, а "Тамбов" продолжает оставаться аутсайдером с 13 очками.

Сегодня также состоится и матч "Сочи" — "Ротор".

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