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"Тамбов" потерпел десятое поражение подряд в РПЛ

В Грозном с матча "Ахмат" — "Тамбов" стартовал 29-й тур Российской премьер-лиги.

7 мая 2021, 17:05

Фото © Пресс-служба ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" дома обыграл "Тамбов" со счётом 3:1. Голами у хозяев поля отметились Евгений Харин, Артём Полярус и Владимир Ильин. Автором единственного мяча у тамбовчан стал Артём Архипов.

Таким образом, "Ахмат" с 39 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, а "Тамбов" продолжает оставаться аутсайдером с 13 очками.

Сегодня также состоится и матч "Сочи" — "Ротор".

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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