"Тамбов" потерпел десятое поражение подряд в РПЛ
В Грозном с матча "Ахмат" — "Тамбов" стартовал 29-й тур Российской премьер-лиги.
Фото © Пресс-служба ФК "Ахмат"
Грозненский "Ахмат" дома обыграл "Тамбов" со счётом 3:1. Голами у хозяев поля отметились Евгений Харин, Артём Полярус и Владимир Ильин. Автором единственного мяча у тамбовчан стал Артём Архипов.
Таким образом, "Ахмат" с 39 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, а "Тамбов" продолжает оставаться аутсайдером с 13 очками.
Сегодня также состоится и матч "Сочи" — "Ротор".
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