Шлеменко победил бразильца Сантоса единогласным решением судей
Этот бой стал для Шторма первым за 16 месяцев — с декабря 2019 года.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Россиянин Александр Шлеменко единогласным решением судей победил бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке.
Бой продлился три раунда. Судьи отдали победу 36-летнему россиянину со счётом 30:27 каждый.
Всего за карьеру Шторм одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Ещё один его бой был признан несостоявшимся. До этого боец раз появлялся в октагоне 16 месяцев назад — в декабре 2019 года. Тогда он досрочно победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча.
"Это первый мой опыт, когда передо мной дрались пять моих бойцов. Впервые такое испытал: физические силы были, а моральных… Как будто истратился. Я, наверное, первый такой тренер, кто вышел драться сам и ещё кого-то хладнокровно побеждал после того, как пятеро его учеников выступили. Я такого раньше не видел. Не победил досрочно и за это хочу попросить прощения у многих. Это было тяжело. Хочу сказать: этот — крепкий парень оказался. Там такие плюхи попадали, нормальные. Сейчас надо будет пересмотреть", — прокомментировал Шлеменко в беседе с порталом Sport24.
Лента новостей
"Охлаждает горячие головы в Вашингтоне": Эксперт объяснил, зачем России нужен подводный крейсер "Казань"
сегодня в 13:21
"Красной жары не вижу": Метеоролог Тишковец рассказал, чего ждать от лета в России
сегодня в 13:21
"Не "Посейдоном" единым": Политолог объяснил, почему Россия является сверхдержавой
сегодня в 13:07
Ранее Шлеменко оценил возможный бой Джигана с Александром Емельяненко и отметил, что не удивился сумме, которую запросил рэпер за поединок.
Выбор редакции
"Марает детей": Российский боец Шлеменко заявил, что готов лично отменять концерты Моргенштерна
Хрупкая девушка превратилась в накачанного бодибилдера, решив, что она другого пола
Один из клубов АПЛ заинтересован в трансфере голкипера "Краснодара" Сафонова
Лавров осудил ЕС и США за насаждение тоталитаризма
Влюблённые сделали из заброшенного бунгало своё первое семейное гнёздышко: фото до и после ремонта
Комментариев: 0