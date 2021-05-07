Шлеменко победил бразильца Сантоса единогласным решением судей

Всего за карьеру Шторм одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Ещё один его бой был признан несостоявшимся. До этого боец раз появлялся в октагоне 16 месяцев назад — в декабре 2019 года. Тогда он досрочно победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча.

"Это первый мой опыт, когда передо мной дрались пять моих бойцов. Впервые такое испытал: физические силы были, а моральных… Как будто истратился. Я, наверное, первый такой тренер, кто вышел драться сам и ещё кого-то хладнокровно побеждал после того, как пятеро его учеников выступили. Я такого раньше не видел. Не победил досрочно и за это хочу попросить прощения у многих. Это было тяжело. Хочу сказать: этот — крепкий парень оказался. Там такие плюхи попадали, нормальные. Сейчас надо будет пересмотреть", — прокомментировал Шлеменко в беседе с порталом Sport24.