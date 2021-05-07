Не "Посейдоном" единым": Политолог объяснил, почему Россия является сверхдержавой

Статус великой державы России определяет не подводный аппарат "Посейдон", а реализация собственных внутренних резервов страны. Так эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал статью в немецком издании Focus, в которой заявили, что "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" позволят России сохранить статус сверхдержавы.

"В качестве аргумента я бы вернулся к выступлению 46-го президента США Джо Байдена, который сказал, что Америка и Россия — это две великие державы. Такого раньше не признавал ни один президент США. Статус великой державы мы возвращаем за счёт реализации собственных внутренних резервов. В 2014 году произошло воссоединение Крыма с Россией, и США не смогли ничего сделать", — отметил собеседник Лайфа.

Кошкин считает, что крымские события являются точкой отсчёта, когда Россия начала своё возвышение. И вот тут и стоит признать заслугу новейших образцов вооружения — они поставили РФ впереди всего мира.

"Посейдон" мы видим так же, как "Авангард", "Пересвет", ракеты "Сармат". Эти всё новаторские высокотехнологичные вооружения, которые впервые нас поставили впереди всего мира. Эти все аргументы подтверждают величие нашей державы", — подчеркнул эксперт.

Собеседник Лайфа добавил, что во многом возвышение РФ произошло благодаря президенту Владимиру Путину, который взял бразды правления в безумно сложное для страны время.

"Путин — это тот президент, который находился в тяжелейший период поднятия России с колен. Теперь нам очень тяжело подниматься, ведь мы всё сами отдали. И думали, что нам это зачтётся (конкретно Горбачёв и Ельцин). Это ошибки, они ошиблись. Вот так произошёл подъём — это сложнейший процесс. Одним "Посейдоном" проблему не решишь", — заключил он.

Напомним, ранее генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ) Андрей Дьячков заявил, что ракеты "Циркон" выведут ВМФ РФ на новый уровень. По его словам, корабли с таким вооружением ещё долгое время будут выполнять роль основной составляющей всех военных флотов мира.

Авторы