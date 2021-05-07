"Красной жары не вижу": Метеоролог Тишковец рассказал, чего ждать от лета в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с Лайфом оценил долгосрочный прогноз о "красной жаре" в Северном полушарии, который представила Всемирная метеорологическая организация. Метеоролог отметил, что не всё так однозначно.

"Я эту "красную жару" не вижу. За исключением, может, азиатской части. Там, в Сибири, немножко посуше и пожарче, чем должно быть", — отметил синоптик.

По его словам, в целом температура воздуха грядущим летом будет соответствовать норме. Исключением может стать август, где средние значения, возможно, превысят многолетние показатели на один градус. Кроме того, Тишковец не исключил, что июль в Центральной России выдастся дождливым.

"А что касается "красной жары", я её не вижу, если честно. На картах вообще нет никаких аномальных процессов в долгосрочном прогнозе", — подчеркнул метеоролог в беседе с Лайфом.

Напомним, ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал глобальную модель погоды на май и июль, составленную Всемирным метеорологическим центром на основании других организаций, не исключив, что в Северном полушарии температура воздуха будет выше нормы.

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