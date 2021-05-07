"Охлаждает "горячие головы" в Вашингтоне": Эксперт объяснил, зачем России нужен подводный крейсер "Казань"

Атомный подводный ракетный крейсер "Казань" является не только украшением ВМФ РФ, но и серьёзным аргументом в пользу того, что бы не грубить Москве, а вступить с ней в диалог. Об этом Лайфу рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Да, она вступила в Североморске, было принято уже на вооружение, состоялось мероприятие — это здорово, под День Победы! Мне кажется, это на самом деле аргумент, также, как и "Посейдон", подводная лодка "Казань" — это аргументы, весьма убедительные, которые характеризуют наше положение в Международном плане внешней политики", — сказал он.

Кошкин также пояснил, что никак иначе, кроме как демонстрируя свою превосходящую военную мощь, нельзя заставить США вести диалог, ибо эта страна привыкла говорить с позиции силы и уважает она только силу.

"США позиционируют, что Международное право - это позиция силы. И то, что они с позиции силы диктуют — это и есть международное право. Мы же стоим на позиции мира, баланса. Мы постоянно призываем для того, чтобы сесть за стол переговоров ведущих государств, которые входят в Совет безопасности ООН. Неоднократно наш президент с такой важной и нужной инициативой выходил. Но американцы, пока что, себя позиционируют и будут позиционировать с позиции силы", — объяснил эксперт.

По мнению собеседника Лайфа, "Казань" и подводный аппарат "Посейдон" — это как раз те аргументы, которые весьма серьёзно охлаждают "горячие головы" в Вашингтоне.

"И заставляют сегодня пересматривать тот процесс мироустройства, который они хотели бы и дальше проводить в жизнь с позиции силы одного государства. Мы же сегодня говорим о том, что нужно выстраивать новые отношения. Но для того, чтобы нас слушали, у нас должны быть "Посейдоны" и "Казани", как минимум. Для того, чтобы с нами считались", — подытожил военный политолог.

Напомним, ранее стало известно, что в состав ВМФ РФ вошёл новый подводный ракетный крейсер "Казань". Главком ВМФ Николай Евменов выразил уверенность в том, что экипаж "Казани" будет с достоинством нести службу и сделает всё для укрепления обороноспособности Российской Федерации.

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