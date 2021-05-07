Один из клубов АПЛ заинтересован в трансфере голкипера "Краснодара" Сафонова
Однако там смущены недавней травмой игрока и его стоимостью: более 10 миллионов евро.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Английский футбольный клуб "Брайтон" выразил свою заинтересованность в приобретении 22-летнего голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова. Об этом сообщила Eurostavka.
Менеджмент "Брайтона" стремится закрыть вратарскую позицию в клубе на годы вперёд, поэтому ищет перспективных футболистов на это место. За голкипером англичане наблюдали почти год, но в руководстве смущены недавней травмой Сафонова и его высокой трансферной стоимостью — более 10 миллионов евро.
В текущем сезоне вратарь провёл 26 матчей, пропустив 41 мяч. Пять игр он отстоял на ноль.
Напомним, в последнем на данный момент матче "Краснодар" проиграл в кубанском дерби "Сочи" со счётом 1:3.
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