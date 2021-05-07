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Один из клубов АПЛ заинтересован в трансфере голкипера "Краснодара" Сафонова

Однако там смущены недавней травмой игрока и его стоимостью: более 10 миллионов евро.

7 мая 2021, 14:13
<p>Фото © ТАСС / Бухарев Олег</p>

Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Английский футбольный клуб "Брайтон" выразил свою заинтересованность в приобретении 22-летнего голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова. Об этом сообщила Eurostavka.

Менеджмент "Брайтона" стремится закрыть вратарскую позицию в клубе на годы вперёд, поэтому ищет перспективных футболистов на это место. За голкипером англичане наблюдали почти год, но в руководстве смущены недавней травмой Сафонова и его высокой трансферной стоимостью — более 10 миллионов евро.

В текущем сезоне вратарь провёл 26 матчей, пропустив 41 мяч. Пять игр он отстоял на ноль.

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Напомним, в последнем на данный момент матче "Краснодар" проиграл в кубанском дерби "Сочи" со счётом 1:3.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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