Житель Алтая так понравился себе в зеркале, что оторвал и унёс его из лифта
Воровать на камеру молодой человек не захотел. Увидев, что его снимают, он наклонил камеру.
Стоп-кадр из видео © Telegram / "Барнаул № 1"
Житель Бийска так понравился себе в зеркале, что оторвал и унёс его из лифта. Видео © Telegram / "Барнаул № 1"
В Бийске (Алтайский край) ищут местного жителя, который настолько залюбовался собой, что похитил зеркало из лифта. Парнем заинтересовались в полиции и уже начали проверку. Известно, что инцидент случился в доме на Советской улице, пишет телеграм-канал "Барнаул № 1".
На кадрах видно, что молодой человек позирует перед зеркалом, разглядывая себя со всех сторон. В какой-то момент он замечает, что его снимают, и наклоняет камеру вниз. После этого видно, что парень снимает со стенки лифта зеркало и уходит.
Но в лифтах порой бывают истории и пострашнее. Ранее Лайф рассказывал, как в Самаре парень избил 15-летнего подростка в лифте до перелома черепа за телефон. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом лицевого отдела черепа и ссадиной на верхней губе.
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