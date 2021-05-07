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Житель Алтая так понравился себе в зеркале, что оторвал и унёс его из лифта

Воровать на камеру молодой человек не захотел. Увидев, что его снимают, он наклонил камеру.

7 мая 2021, 14:06

Стоп-кадр из видео © Telegram / "Барнаул № 1"

Житель Бийска так понравился себе в зеркале, что оторвал и унёс его из лифта. Видео © Telegram / "Барнаул № 1"

В Бийске (Алтайский край) ищут местного жителя, который настолько залюбовался собой, что похитил зеркало из лифта. Парнем заинтересовались в полиции и уже начали проверку. Известно, что инцидент случился в доме на Советской улице, пишет телеграм-канал "Барнаул № 1".

На кадрах видно, что молодой человек позирует перед зеркалом, разглядывая себя со всех сторон. В какой-то момент он замечает, что его снимают, и наклоняет камеру вниз. После этого видно, что парень снимает со стенки лифта зеркало и уходит.

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Но в лифтах порой бывают истории и пострашнее. Ранее Лайф рассказывал, как в Самаре парень избил 15-летнего подростка в лифте до перелома черепа за телефон. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом лицевого отдела черепа и ссадиной на верхней губе.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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