Госсекретарь США Блинкен признал подрывающие мировой порядок действия Вашингтона

Соединённые Штаты Америки в последние годы подрывали мировой порядок и заставляли другие страны сомневаться в приверженности ему Вашингтона. В этом признался глава американской дипломатии США Энтони Блинкен.

"Я знаю, что некоторые наши действия последних лет подрывали основанный на правилах мировой порядок и заставляли другие страны задаваться вопросом, привержены ли мы ему", — отметил госсекретарь во время выступления в Организации Объединённых Наций (ООН).

Однако в противовес своему заявлению Блинкен добавил, что с приходом к власти Джо Байдена США доказали иностранным партнёрам, что готовы сотрудничать в разных сферах. В качестве примера он напомнил о том, что под руководством администрации Байдена Штаты вернулись в Парижское соглашение по климату и отменили выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее Лайф сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен посещал Киев с двухдневным визитом. В рамках поездки он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

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