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Арбитра матча между "Ротором" и "Ахматом" Васильева отстранили от судейства

Решение о его дальнейшей работе будет принято после окончания служебной проверки.

7 мая 2021, 17:06
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обслуживавший матч между волгоградским "Ротором" и грозненским "Ахматом" арбитр Станислав Васильев отстранён от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Глава Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Ашот Хачатурянц объяснил, что такая мера была принята после того, как судья совершил грубейшую ошибку, не назначив пенальти в ворота "Ротора" на 85-й минуте встречи.

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"Я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До её окончания он будет отстранён от работы на матчах РПЛ. После её завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе", — добавил Хачатурянц.

Напомним, в матче 28-го тура РПЛ, который состоялся 1 мая в Волгограде, "Ротор" победил со счётом 1:0. Единственный мяч в составе хозяев забил Алексей Щёткин.

Ранее арбитр Михаил Вилков был официально отстранён от судейства без права восстановления из-за грубейших ошибок.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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