Арбитра матча между "Ротором" и "Ахматом" Васильева отстранили от судейства

Обслуживавший матч между волгоградским "Ротором" и грозненским "Ахматом" арбитр Станислав Васильев отстранён от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Глава Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Ашот Хачатурянц объяснил, что такая мера была принята после того, как судья совершил грубейшую ошибку, не назначив пенальти в ворота "Ротора" на 85-й минуте встречи.

"Я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До её окончания он будет отстранён от работы на матчах РПЛ. После её завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе", — добавил Хачатурянц.

Напомним, в матче 28-го тура РПЛ, который состоялся 1 мая в Волгограде, "Ротор" победил со счётом 1:0. Единственный мяч в составе хозяев забил Алексей Щёткин.

Ранее арбитр Михаил Вилков был официально отстранён от судейства без права восстановления из-за грубейших ошибок.

Авторы