Американец угнал две полицейские машины за одну погоню
Задержать неуловимого лихача удалось только с помощью шипов.
Американец угнал две полицейские машины за одну погоню. Видео © Twitter / Volusia Sheriff
В американском штате Флорида 33-летний преступник за одну погоню умудрился угнать две машины у сотрудников полиции. Об этом сообщил телеканал WFTV 9.
Первый полицейский автомобиль был угнал в Майами. Злоумышленника активно преследовали, но посреди погони он вылетел с трассы в ближайшие кусты. Полицейские попытались его задержать, однако мужчина оказался не промах и быстро запрыгнул в другой полицейский внедорожник, убежав от преследователей.
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Всё закончилось в тот момент, когда сотрудники полиции решили воспользоваться помощью шипов. Угонщик не смог далеко уехать с пробитыми колёсами, и его задержали.
А ранее в Магадане полиции пришлось устроить погоню за водителем автомобиля по ночному городу. Лихач не остановился по требованию инспектора, после чего около часа уходил от преследования и протаранил два полицейских внедорожника "УАЗ-Патриот".
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