Инвестор порекомендовал россиянам скупать доллары

В данный момент, пока доллар стоит 70–75 рублей, россиянам выгодно потратить часть сбережений на его приобретение. Такой совет дал создатель клуба венчурных инвесторов IT Leaders и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что на курс рубля традиционно влияют два фактора: цены на нефть и геополитическая ситуация. Так как ОПЕК пока решила не повышать добычу, то падения стоимости нефти не ожидается. Восстановление мировой экономики также проходит стабильными темпами.

"Всё это будет держать летом стоимость на нефть в диапазоне 60–70 долларов за баррель, и это хорошо для рубля", — считает эксперт.

Что касается геополитики, то после новых санкций США, за которыми последовало падение рубля, пошла некоторая оттепель, российская валюта укрепилась, отметил инвестор. По его мнению, курс рубля вряд ли продолжит рост, поэтому именно сейчас самый благоприятный момент для покупки валюты.

"Прежде всего это разумно, исходя из соображений, что есть значительная вероятность нового витка напряжённости между США и РФ, тогда диапазон будет 75–85, а если геополитические противоречия приведут к ещё большим санкциям, то рубль может подешеветь ещё больше", — заключил Клопенко.

Ранее Лайф писал, что в России наступило небольшое валютное "затишье". Граждане на 18% реже стали менять деньги. Тенденция к избавлению от долларов и евро меж тем продолжается.

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