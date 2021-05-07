В Чехии уволили чиновника, рассказавшего о планах вице-премьера закупить "Спутник V"
Гамачек также намерен добиться возбуждения уголовного дела о клевете и потребовать 10 млн крон (примерно €400 тыс.) компенсации за информацию, появившуюся в СМИ.
Фото © ТАСС / Saman Abesiriwardana/Pacific Press via ZUMA Wire
Вице-премьер Чехии Ян Гамачек уволил гетмана Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия "Чешская почта". Об этом сообщает интернет-портал Novinky.cz.
"Могу подтвердить, что сегодня днём я вывел Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты", — сказал политик.
Такое решение Гамачек принял после того, как Нетолицкий заявил в интервью агентству ЧТК, что вице-премьер намерен посетить Россию и привезти оттуда в Чехию большое количество доз вакцины "Спутник V".
Эту информацию также подтвердил портал Seznam Zpravy, опубликовавший новость о том, что Гамачек планировал 19 апреля посетить Москву, чтобы замять скандал вокруг взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году в обмен на получение республикой партии препарата. После этого Гамачек заявил, что намерен добиться возбуждения уголовного дела о клевете и потребовать 10 млн крон (примерно €400 тыс.) компенсации за информацию, которая порочит его честь и достоинство и "основана на спекулятивных предположениях и неподтверждённой лжи".
Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш призвал "успокоить разогретые" отношения с Россией. Политик также отметил, что Чехии не хочется попасть в список недружественных государств России, вследствие чего будет ограничена возможность найма в дипмиссию граждан РФ.
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