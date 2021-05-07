Опять не "Спутник V": ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину от коронавируса Sinopharm китайского производства для экстренного применения. Об этом во время онлайн-конференции сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Трансляция велась в твиттере организации.

"Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против CoViD-19, пекинскую вакцину Sinopharm", — сообщил он.

Как сообщал ранее Лайф, безопасность российской вакцины от ковида "Спутник V" специалисты Всемирной организации здравоохранения планируют оценить летом. На основании этого исследования будет принято решение о включении препарата в перечень разрешённых для экстренного применения.

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