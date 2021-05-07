Опять не "Спутник V": ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения
Российский препарат там планируют оценить летом. Уже на основании этого исследования будет принято решение.
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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину от коронавируса Sinopharm китайского производства для экстренного применения. Об этом во время онлайн-конференции сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Трансляция велась в твиттере организации.
"Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против CoViD-19, пекинскую вакцину Sinopharm", — сообщил он.
Как сообщал ранее Лайф, безопасность российской вакцины от ковида "Спутник V" специалисты Всемирной организации здравоохранения планируют оценить летом. На основании этого исследования будет принято решение о включении препарата в перечень разрешённых для экстренного применения.
Как сообщал Лайф, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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