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Опять не "Спутник V": ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения

Российский препарат там планируют оценить летом. Уже на основании этого исследования будет принято решение.

7 мая 2021, 15:39
<p>Фото © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI</p>

Фото © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину от коронавируса Sinopharm китайского производства для экстренного применения. Об этом во время онлайн-конференции сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Трансляция велась в твиттере организации.

"Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против CoViD-19, пекинскую вакцину Sinopharm", — сообщил он.

Бразильская компания начнёт производство "Спутника V" без одобрения местного регулятора

Бразильская компания начнёт производство "Спутника V" без одобрения местного регулятора

Как сообщал ранее Лайф, безопасность российской вакцины от ковида "Спутник V" специалисты Всемирной организации здравоохранения планируют оценить летом. На основании этого исследования будет принято решение о включении препарата в перечень разрешённых для экстренного применения.

ВОЗ рекомендовала ещё одну вакцину для экстренного применения: не "Спутник V"

ВОЗ рекомендовала ещё одну вакцину для экстренного применения: не "Спутник V"

Как сообщал Лайф, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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